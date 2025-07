MotoGP Repubblica Ceca 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Prima delle quattro settimane di pausa estiva c'è ancora tempo per la MotoGP, con il suo dodicesimo round stagionale, il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. L'appuntamento ceco mancava dal 2020 e ritorna quest'anno in calendario con un asfalto rinnovato e la promessa di parecchio spettacolo! Il favorito d'obbligo è Marc Marquez, che ben conosce la pista sulla quale ha trionfato tre volte in MotoGP. Lo spagnolo si presenat in Cechia da leader assoluto della classifica iridata, con ben 83 punti di margine sul fratello Alex e ben 147 su Francesco Bagnaia, che cerca di dare un senso alla sua stagione su una delle poche piste dove non ha mai vinto (vi ha corso pochissimo e mai in MotoGP) in carriera. Anzi, nel 2020 un incidente nelle prime prove libere gli precluse la partecipazione al resto del weekend, conclusosi con la pole di Johann Zarco (oggi in Honda, allora in Ducati) e con la vittoria di Brad Binder (KTM) davanti a Franco Morbidelli (allora in Yamaha, oggi in Ducati), tutti possibili outsider di questo weekend. Da tenere d'occhio ovviamente anche Pedro Acosta (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) e tutta una sfilza di piloti, a cominciare da Marco Bezzecchi e dal rientrante Jorge Martin nel team Aprilia, che vorranno far bene e trovare un posticino al sole in questa stagione irradiata dal roboante ritorno della dittatura di Marquez. Di seguito tutti gli orari per seguire in diretta gli appuntamenti del weekend, dalle prove libere del venerdì mattina ai tre GP domenicali.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 18 luglio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 19 luglio

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 20 luglio

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 19 luglio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 20 luglio

Gara Moto3: 14.00 (differita)

Gara Moto2: 15.15 (differita)

Gara MotoGP: 17.00 (differita)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, l’Automotodrom Brno da 5,403 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti ampiamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4 perché i freni sono usati per 10 volte al giro per complessivi 31 secondi e mezzo. Quattro frenate sono della categoria High, 3 Medium e altrettante Light.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura dell’Automotodrom Brno per l’impianto frenante è la terza: le MotoGP passano da 297 km/h a 104 km/h in 4,4 secondi in cui percorrono 228 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 4,9 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 10,4 bar e la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 570 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 18 luglio: leggera pioggia; temperatura 15°-23°; precipitazioni 25%; umidità 52%

Sabato 19 luglio: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-28°; precipitazioni 25%; umidità 43%

Domenica 20 luglio: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-29°; precipitazioni 5%; umidità 43%

