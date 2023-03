Come frena una F1 a Sakhir? I segreti del GP Bahrain con Brembo

SAKHIR, PRIMA TAPPA Ci siamo. Dopo una lunga attesa il circus della Formula 1 è pronto a riaprire i battenti, e come ormai avviene da diversi anni, lo farà nel deserto arabo del Bahrain, sulla pista di Sakhir. La scorsa settimana si sono svolti su questo stesso tracciato i test invernali, tre giorni nel corso dei quali i piloti hanno preso confidenza con il tracciato e - soprattutto - con le nuove monoposto. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso, sono tutti pronti a scendere su una pista che conoscono a menadito, ma voi? Cosa ne sapete della pista di Sakhir? Grazie a Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia - andiamo alla scoperta della pista del Bahrain! Di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del GP. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI SAKHIR

Dal Bahrain riparte il Mondiale Formula 1, il più lungo di sempre con 23 GP in calendario, di cui tre negli Usa. E a proposito di ripartenze, il Bahrain International Circuit, ha riservato in passato incidenti spettacolari, causati da incomprensioni tra monoposto che uscivano dai box e altre che sopraggiungevano in rettilineo. Secondo i tecnici Brembo il Bahrain International Circuit rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, lo stesso valore di una storica pista come Spa-Francorchamps che però si differenzia per lunghezza e conformazione.

Categoria di frenata : Hard (4 su 5)

: Hard (4 su 5) Tempo speso in frenata : 18%

: 18% Lunghezza circuito 5.412 metri

5.412 metri Numero di giri : 57

: 57 Numero di frenate : 8

: 8 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 10.

La gara scatterà dopo il tramonto e quindi si disputerà sotto le luci artificiali ma la presenza dei copri cerchi lenticolari, introdotti nel 2022, impedisce di ammirare l’incandescenza dei dischi in carbonio. Proprio in frenata le monoposto recuperano energia che poi utilizzeranno nelle altre fasi di gara. L’individuazione di nuovi modi di sfruttamento dell’energia è uno dei capisaldi di Brembo che non a caso si ispira al principio “Turning energy into inspiration”. L’obiettivo è di garantire agli automobilisti un’esperienza di guida unica, combinando le esigenze della mobilità domani con la digitalizzazione e la connessione

In ogni giro del Bahrain International Circuit il piloti di F.1 utilizzano i freni 8 volte per complessivi 15,9 secondi, complici 4 frenate da oltre 2 secondi l’una, spalmate lungo l’intero tracciato. La presenza di 15 curve, tre delle quali da meno di 90 km/h, fa sì che solo in un punto della pista le monoposto superino i 300 km/h. Le curve 10 e 11 sono le sole consecutive in cui si azionano i freni, anche se sono separate da un rettilineo che consente all’impianto frenante di respirare. Le decelerazioni massime non superano mai i 4,3 g mente il carico complessivo sul pedale del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi è di quasi 53 tonnellate per ciascun pilota.

Delle 8 frenate del GP Bahrain 4 sono considerate altamente impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà e la restante è light. La più dura per l’impianto frenante è quella alla prima curva perché le auto beneficiano di un rettilineo di 1,1 km: le monoposto si affidano ai freni a 323 km/h e scendono a 80 km/h in soli 124 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,79 secondi esercitando un carico di 129 kg sul pedale del freno

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

I consigli per i gamers

Quando affrontate la Curva 1 del Bahrain International Circuit nel videogioco Formula 1 ricordatevi delle auto che escono dai box per evitare spiacevoli contatti. La frenata va iniziata prendendo a riferimento il cartello dei 100 metri. Solo dopo aver superato quello dei 50 metri si inizia a sterzare a destra, evitando il cordolo per non essere sbilanciati e così perdere potenza

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/03/2023