Stagione da record per Brembo, sono 62 i trionfi nel 2022

SEICENTO TITOLI Non sono ancora 50 gli anni di attività per la Brembo Racing - azienda italiana leader mondiale nella produzione di impianti frenanti - ma dal 1975 a oggi sono già oltre 600 i titoli collezionati considerando tutte le principali categoria del mondo dei motori, dalla Formula 1 alla MotoGP, dalla Superbike alle altre classi del motomondiale, passando per la Formula E e la MotoE, a testimoniare l'impegno sostenibile della casa bergamasca. Nel corso del 2002 sono stati 62 i titoli che hanno contribuito a incrementare il totale, in cui compaiono anche altre categorie, come WRC, GT, IMSA, IndyCar, MX2, Enduro, Trial, Formula 2, Formula 3, WRC, Super Formula e Dakar, solo per citare le più note, a testimonianza dell'impegno a tutto tondo di Brembo.

DA MAX A PECCO Restando alle categorie principali, Brembo ha conquistato il secondo titolo consecutivo in Formula 1 grazie alla Red Bull e a Max Verstappen, aggiungendovi una sfilza di trionfi a due ruote. E se per quanto riguarda MotoGP (con la Ducati di Pecco Bagnaia) la casa italiana è fornitrice unica della classe regina, in Superbike, Moto2 e Moto3 i titoli raccolti con Alvaro Bautista (Ducati), Augusto Fernandez (KTM) e Izan Guevara (GasGas) sono frutto della competizione con gli avversari. I titli del motorsport Brembo comprendono anche la fornitura dei marchi del gruppo, come Marchesini, AP Racing, SBS Friction e J.Juan.

VEDI ANCHE

TOP CLASS Storicamente, Brembo ritocca tutti i suoi primati nelle varie categorie. In Formula 1 a fine 2022 Brembo ha vinto 485 delle 829 gare disputate dal 1975 a oggi, conquistando 28 titoli mondiali piloti e 32 campionati costruttori. In MotoGP, sono state superate le 500 affermazioni dal 1995 a oggi, portando a 34 i titoli piloti e a 35 quelli costruttori.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/12/2022