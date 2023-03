Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Bahrain

Dopo tre mesi di attesa, la Formula 1 torna finalmente in pista per il primo Gran Premio della stagione 2023. La curiosità per conoscere i rapporti di forza è tanta, specie perché le prove libere in Bahrain non hanno - come di consueto - risposto a tutte le domande. Ma, sul piano del Fantasy F1, però, è già tempo di finalizzare le scelte e presentare le formazioni aggiornate: su chi puntare alla vigilia dell'inizio del Mondiale?

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Max Verstappen (Red Bull Racing)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e le due scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta, spiegandovi anche le tante novità di regolamento. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Bahrain F1 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/03/2023