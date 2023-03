F1 GP Bahrain 2023, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE SAKHIR F1 Finalmente ci siamo! Dopo mesi di speculazioni, indiscrezioni e voci di corridoio e una settimana di analisi su quanto - comunque troppo poco - abbiamo visto nei tre giorni di test invernali, la Formula 1 accende i motori per il primo GP del Mondiale 2023. A ospitare il paddock è sempre la pista di Sakhir, e anche se il circuito nel bel mezzo del deserto del Bahrain è già stato teatro delle prove pre-stagione, l'attesa è comunque grande. In teoria, si dovrebbe ripartire da dove si era concluso il campionato scorso, e cioè con la Red Bull di Max Verstappen nel ruolo della lepre, e con la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, e la Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell in quello degli inseguitori. Ma sarà davvero così o ci saranno risultati inaspettati e sorprendenti? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del GP Bahrain 2023.

