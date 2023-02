Formula 1 GP Bahrain 2023, Gli orari TV su Sky e Tv8

GP BAHRAIN IN TV Ci siamo! Dopo uno lunghissimo inverno, dopo aver assistito alle presentazioni di tutti i team e aver poi visto per tre giorni e 24 ore complessive le nuove monoposto girare in pista proprio a Sakhir, è tempo di fare sul serio e di dare fuoco alle polveri: riparte la stagione di Formula 1 con il Gran Premio del Bahrain, l'evento inaugurale del campionato del mondo 2023. Sulla pista araba si sono svolti dal 23 al 25 febbraio i test invernali, che hanno dato diversi indizi ma fornito nessuna certezza circa i valori in campo per la stagione entrante. La Red Bull ha fatto paura a tutti, mentre la Ferrari ha dato la sensazione di essere migliorata, ma di non avere ancora il passo dei favoriti. Con questi due team aspirano a combattere anche la Mercedes, un po' in ombra nei tre giorni di test, così come le arrembanti Aston Martin e Alfa Romeo, che sembrano cresciute rispetto alla scorsa stagione. Segnali ondivaghi sono arrivati dagli altri cinque team: McLaren, Alpine, Williams, AlphaTauri e Haas. E dunque, non morite di curiosità per assistere anche solo alla prima sessione di prove libere di venerdì prossimo? Se sì, qui trovate tutte le indicazioni per arrivare pronti alla gara notturna che inaugura la stagione, da quelle meteo agli orari televisivi.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in streaming su NOW oppure in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1, GP Bahrain 2022: Charles Leclerc e Max Verstappen

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 3 marzo

Prove libere 1: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Prove libere 2: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 4 marzo

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 5 marzo

Gara: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 4 marzo

Qualifiche: 21.30 – 22.30

Domenica 5 marzo

Gara: 21.30

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

L’impianto, situato a una trentina di chilometri di distanza dalla capitale Manama, è stato inaugurato nel 2004, anno in cui si disputò il primo Gran Premio del Bahrain della storia della Formula 1. Il tracciato nella configurazione attuale - che è rimasta quasi sempre la stessa per questo evento (non parliamo del GP di Sakhir disputato sul cosiddetto ''outer track'' nel 2020) ad eccezione dell’edizione 2011 corsa sul layout denominato “Endurance Circuit” - misura 5.412 km per 15 curve. Si tratta di una pista dalla sede stradale piuttosto ampia e che spesso ci ha regalato gare emozionanti e ricche di sorpassi. Dal 2014 si corre al tramonto, con la gara che si svolge dunque – è stata la terza nella storia dopo Singapore e Abu Dhabi – sotto le luci artificiali. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2020 con la Mercedes staccò il biglietto per la pole position in 1:27'264. Questo primato resterà tale anche dopo la gara 2023, visto che la nuova generazione di monoposto non è ancora arrivata a quei livelli, anche se nei test invernali 2023 Sergio Perez con la Red Bull è già sceso sotto la pole 2022 di Charles Leclerc con la Ferrari, portandosi a circa 3'' dal crono di Hamilton. Verosimilmente, per la pole position, si andrà sotto i 90 secondi netti, forse anche gli 89.

Non ci sarà la proverbiale afa del deserto per il Gran Premio del Bahrain di quest'anno, ma le temperature previste sulla pista di Sakhir saranno piuttosto gradevoli, e oscilleranno tra i 19° e i 26° nel corso del weekend, senza che sia prevista pioggia. Occhio però al vento, che già in passato ha scombussolato parametri e valori raccolti dai team. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 3 marzo: temperature: max 24°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 51%, vento 13km/h.

Sabato 4 marzo: temperature: max 25°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 49%, vento 10km/h.

Domenica 5 marzo: temperature: max 26°, min 19°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 50%, vento 11km/h

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/02/2023