Ferrari: componenti power unit sostituite e ritiro di Leclerc non sono collegati

Scoperta la causa del ritiro di Leclerc nel GP Bahrain: il monegasco non incapperà in penalizzazioni nel prossimo gran premio

Oltre al ritiro durante il GP Bahrain, Charles Leclerc ha rischiato di inizare il 2023 con un record negativo. Sulla Ferrari del monegasco, infatti, prima del via della gara sul circuito di Sakhir il team di Maranello aveva deciso di cambiare due componenti della Power Unit, la centralina (CE) e le batterie (ES). Lo stop avvenuto in pista al giro 41 aveva aperto all'ipotesi della possibile nuova sostituzione di queste e altre parti del motore, facendo sì che il vicecampione del mondo 2022 incappasse in una retrocessione sulla griglia di partenza già al secondo gran premio di una stagione che in tutto ne prevede 23.

SORPRESA NEGATIVA Di quanto accaduto in Bahrain ne ha parlato Marc Gené nel corso del podcast F1 Nation. Lo spagnolo - collaudatore e brand ambassador Ferrari - ha spiegato che i problemi incontrati nella gara di debutto erano totalmente inaspettati: ''L'anno scorso abbiamo iniziato molto bene e non abbiamo finito molto bene, quindi spero che questa tendenza secondo cui il vincitore del primo GP non ha poi vinto il mondiale prosegua anche quest'anno, anche se sarà difficile - ha dichiarato Gene citando una curiosa statistica delle ultime stagioni - Siamo migliorati in alcune aree. Penso che la macchina fosse veloce, avremmo potuto ottenere davvero la pole position in Bahrain. Ma abbiamo sofferto con l'affidabilità ed era qualcosa di completamente inaspettato. Davvero, non ce lo aspettavamo. E poi, ovviamente, la gestione delle gomme, che è qualcosa che sapevamo sarebbe stato un punto difficile per noi''.

VEDI ANCHE

I MOTIVI DELLE SOSTITUZIONI Entrando nello specifico riguardo i problemi incontrati in Bahrain, Gené ha spiegato perché la Ferrari ha deciso di sostituire due componenti dopo la prima qualifica dell'anno: ''Abbiamo cambiato le parti perché abbiamo visto qualcosa, alcuni numeri diciamo. Ma siamo abbastanza sicuri che il ritiro non abbia nulla a che fare con ciò che abbiamo cambiato. La sostituzione è stata più una cosa precauzionale e siamo abbastanza sicuri che non abbia nulla a che fare con quello che è successo a Charles''.

LA CAUSA DEL RITIRO La Ferrari ha intanto indagato sulla monoposto di Leclerc, scoprendo perché di fatto la vettura si è come spenta al giro 41. Le indagini hanno evidenziato come un cablaggio si sia rotto, semplicemente per un inadeguato fissaggio tra il motore e il telaio. La centralina dovrebbe dunque essere salva e questo permetterà a Leclerc di affrontare il GP Arabia Saudita senza essere retrocesso sulla griglia di partenza per raggiunto limite di sostituzioni di una componente della Power Unit.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/03/2023