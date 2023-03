Lance Stroll parteciperà al GP del Bahrain

La telenovela dell'inverno giunge al suo epilogo. Lance Stroll, il pilota dell'Aston Martin che ha saltato i test invernali in Bahrain poiché infortunato, sarà regolarmente al via del Mondiale di Formula 1 che questo weekend scatta proprio dalla pista di Sakhir. Il pilota canadese, figlio del proprietario del team Lawrence Stroll, era caduto dalla bicicletta mentre si allenava, fratturandosi il polso destro. L'infortunio, a lungo taciuto e trattato con molto riserbo dal team, si è però evidentemente risolto e Lance potrà prendere parte alla gara. Nel corso dei test ufficiali il suo sostituto era stato il brasiliano Felipe Drugovich, campione in carica della Formula 2, nonché possibile rimpiazzo indicato dal team se il titolare non fosse stato in grado di scendere in pista al fianco di Fernando Alonso. Il team principal Mike Krack nei giorni scorsi aveva messo a tacere le voci che potesse essere Sebastian Vettel a sostituire Lance nella prima gara dell'anno, confermando che sia Drugovich sia anche il secondo pilota Stoffel Vandoorne, assente ai test per via dei suoi impegni in Formula E, saranno comunque in Bahrain pronti a subentrare in caso di necessità.

F1 Test Bahrain 2023, Fernando Alonso (Aston Martin)

VEDI ANCHE

INCIDENTE SFORTUNATO La comunicazione è stata diramata in un comunicato ufficiale da parte del team Aston Martin, con tanto di commento del pilota che - per la prima volta dal suo infortunio - ha raccontato quanto accaduto. ''È stato frustrante nonn poter essere in Bahrain per i test pre-stagionali, sono rimasto molto deluso per aver perso tre giorni di corsa'' - ha spiegato Stroll - ''Tuttavia, dato l'infortunio al polso, io e il team abbiamo pensato che fosse meglio concentrarci sul recupero in modo da essere pronti per questo fine settimana e per la lunga stagione che ci aspettta. Il mio è stato un incidente sfortunato, sono caduto dalla bici quando la gomma ha preso un buco nel terreno, ma fortunatamente il danno non è stato significativo e un piccolo intervento al polso destro ha risolto il problema molto rapidamente. Da allora ho lavorato sodo con la mia squadra per assicurarmi di essere completamente in forma per gareggiare questo fine settimana. Vorrei ringraziare la comunità della Formula 1 per il supporto e la privacy, così come il team che ha aiutato la mia guarigione. Ora sono pronto per mettermi a testa bassa e concentrarmi su questo weekend, una cosa che non vedo l'ora di fare''. Stroll farà conoscenza con la sua nuova auto e salirà al volante della Aston Martin AMR23 per la prima volta, dunque, nel venerdì di libere del GP del Bahrain.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/03/2023