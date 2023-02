Vettel in coppia con Alonso in Bahrain? Forse sì...

Se Lance Stroll non dovesse recuperare dal misterioso infortunio, il suo sostituto potrebbe essere Vettel, che si ritroverebbe in coppia con Alonso

Lauda-Prost, Mansell-Piquet, Senna-Prost, Hamilton-Alonso... ogni tanto la storia della Formula 1 ha messo insieme compagni di squadra di livello stellare, ed è ciò che potrebbe accadere anche quest'anno nel prossimo Gran Premio del Bahrain, o meglio, siamo più precisi: ciò che i tifosi sognano e che non è detto che non possa accadere. Cosa? Una coppia Alonso-Vettel al volante della Aston Martin AMR23, la monoposto che più di tutte ha sorpreso per le sue prestazioni nel corso dei test del Bahrain appena conclusi.

RITORNO CLAMOROSO? Se Lance Stroll, infatti, non dovesse recuperare da quello che sembrerebbe essere un infortunio piuttosto grave ai polsi, il suo posto potrebbe essere preso in Bahrain la prossima settimana dal suo ex compagno di team Sebastian Vettel, che ha appeso il casco al chiodo al termine della scorsa stagione. Diversi indizi spingerebbero a pensare che tale ipotesi sia difficilmente percorribile, soprattutto il fatto che ''Seb'' non guida dallo scorso anno, che probabilmente non è allenato e che - conoscendo la sua maniacale precisione - difficilmente accetterebbe di salire su un'auto mai provata a scatola chiusa. Visto il riserbo tenuto sull'infortunio del pilota canadese, però, nulla vieta di pensare che Seb possa essere stato pre-allertato dalla Aston Martin già diversi giorni fa, e che magari si stia preparando al clamoroso rientro.

F1 Test Bahrain 2023, Fernando Alonso (Aston Martin)

PIANO B Ai test in Bahrain, Stroll è stato sostituito al volante della nuovo monoposto verde da Felipe Drugovich, brasiliano e campione in carica della Formula 2, mentre l'altro pilota di riserva, Stoffel Vandoorne, era impegnato con la Formula E in Sud Africa. Intervistato a riguardo il team principal Mike Krack ha spiegato: ''Abbiamo alcuni piani B, ma dobbiamo decidere quale attuare solo se il piano A non fosse percorribile. Dobbiamo pensarci nei prossimi giorni. Vettel? Ho avuto un paio di telefonate con Sebastian, ma come accadeva già lo scorso anno e come continuerà ad accadere anche in futuro''.

26/02/2023