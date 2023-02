Tutte le info sui test invernali in Bahrain: turni di guida, orari, circuito

La stagione 2023 di F1 parte ufficialmente con i test invernali collettivi, in programma per tre giorni sul circuito di Sakhir

Terminato il giro di presentazioni delle monoposto - o semplicemente delle livree - che vedremo in pista nella stagione 2023, tutto il circus della F1 si sposta in Medio Oriente e più precisamente in Bahrain. Sul circuito di Sakhir, sede del primo gran premio del nuovo campionato, dal 23 al 25 febbraio sono infatti in programma i soli tre giorni di test invernali collettivi concessi dal regolamento. Alternando i due piloti titolari al volante, le scuderie schiereranno una sola vettura con la quale raccogliere i primi dati in pista in modo da avere risposte concrete sul lavoro svolto nel corso degli ultimi mesi. Come sempre, noi di MotorBox vi racconteremo tutto quello che accadrà attraverso le nostre cronache live, alle quali si aggiungeranno i riepilogi dei tempi e dei giri percorsi e i consueti articoli di approfondimento.

Tutte le info sui test F1 Bahrain 2023

DATE E ORARI

I test sono in programma da giovedì 23 a sabato 25 febbraio 2023, con la pista aperta dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19:30 locali. Il Bahrain è due ore avanti rispetto all'Italia, dunque gli orari di attività sul tracciato tarati sul nostro fuso orario sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17:30.

INFO CIRCUITO

Il Bahrain International Circuit di Sakhir ha aperto le porte del Medio Oriente alla F1, ospitando il primo gran premio nell'ormai lontano 2004. La pista presenta diverse configurazioni: quella utilizzata nei test sarà la classica che abbiamo già visto nelle varie edizioni del GP Bahrain, la quale prevede 15 curve per una lunghezza totale di 5.412 m. Il circuito sorge in mezzo al deserto e per questo è spesso soggetto a raffiche di vento che, oltre a disturbare la guida, portano molta sabbia sull'asfalto aumentando le insidie soprattutto quando si esce dalla traiettoria ideale. Il record sul giro in questa configurazione è stato fatto segnare da Lewis Hamilton (Mercedes) nel 2020 con il tempo di 1:27:264. Lo scorso anno, la pole position fu realizzata da Charles Leclerc con il crono di 1:30.558, mentre il giro più veloce in gara venne realizzato sempre dal pilota Ferrari con 1:34.570.

F1: mappa del circuito di Sakhir

TURNI DI GUIDA

Ogni scuderia potrà far scendere in pista una sola monoposto e per questo motivo si alterneranno i piloti al volante, schierandone principalmente uno al mattino e l'altro al pomeriggio. Vediamo di seguito l'ordine in cui vedremo in pista i protagonisti della stagione 2023 (TBA = To Be Announced, ancora da annunciare).

Team 23-feb 24-feb 25-feb Red Bull TBA TBA TBA Ferrari TBA TBA TBA Mercedes TBA TBA TBA Alpine TBA TBA TBA McLaren TBA TBA TBA Alfa Romeo TBA TBA TBA Aston Martin TBA TBA TBA Haas Hulkenberg/Magnussen Magnussen/Hulkenberg Hulkenberg/Magnussen AlphaTauri TBA TBA TBA Williams TBA TBA TBA

TRASMISSIONI TV, STREAMING, WEB E SOCIAL

I test invernali in Bahrain verrà trasmessi in diretta tv sui canali satellitari a pagamento Skyport Uno e SkySport F1. Su MotorBox.com potrete invece trovare la nostra cronaca scritta live per tutti e tre i giorni, arricchita con foto e video provenienti dal circuito di Sakhir. E non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport.

METEO

Il Bahrain è un'isola che sorge nel Golfo Persico di fronte alle coste dell'Arabia Saudita. In questo periodo offre condizioni ottimali per lo svolgimento dei test invernali, con la sola incognita già citata delle raffiche di vento.

Giorno Cielo Temperature Possibilità pioggia Giovedì 23 Sereno 19-23° C 0% Venerdì 24 Sereno o poco nuvoloso 20-24° C 0% Sabato 25 Sereno o poco nuvoloso 20-24° C 0%

RISULTATI

Per i risultati di tutte le sessioni dei tre giorni di test potrete consultare il link che sarà a disposizione qui sotto a partire da giovedì 23 e dove troverete tutte le classifiche, i giri percorsi e le gomme utilizzate per ottenere la miglior prestazione.

Test Bahrain 2023: tempi e giri della tre giorni di prove

