F1 Test Bahrain 2023, Day-2: la cronaca LIVE del secondo giorno a Sakhir

L'attesa è finalmente finita: sul circuito di Sakhir, in Bahrain, la Formula 1 riaccende i motori per i primi tre giorni di test precampionato della stagione 2023. A dire il vero, si tratta anche delle uniche tre sessioni a disposizione di team e piloti per provare gli assetti, le gomme e le novità tecniche, ma anche per mettere nel complesso sotto esame le nuove auto in vista del debutto ufficiale, in programma sempre a Sakhir nel weekend del prossimo 5 marzo. Un momento dunque cruciale, sia per il gusto romantico del vedere per la prima volta in pista tutte insieme le dieci macchine del Mondiale, sia per cominciare a scoprire i possibili rapporti di forza. La Ferrari e la Mercedes avranno colmato il gap dalla Red Bull, o sarà sempre Max Verstappen il leader indiscusso? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live insieme a noi tutte e tre le giornate di test invernali F1 2023.

Day-2 di test F1 a Sakhir in diretta a partire dalle 7.45 di venerdì 24 febbraio 2023.