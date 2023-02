Sarà il campione Formula 2 a sostituire Stroll nei test in Bahrain

Comincia in salita la settima stagione di Lance Stroll in Formula 1. A causa di un infortunio in allenamento, il pilota canadese dovrà cedere il suo posto in macchina ai test in Bahrain di questo fine settimana al giovane brasiliano Felipe Drugovich, fresco di ingresso nella neonata Academy dell'Aston Martin. Il campione in carica della Formula 2 scenderà in pista per primo al giovedì mattina, per poi cedere al pomeriggio l'Aston Martin AMR23 a Fernando Alonso dopo averla portata al debutto.

F1 2023, shakedown Aston Martin AMR23

VEDI ANCHE

Il ventiduenne di Maringà è stato scelto dal team principal Michael Krack non solo per le sue doti di guida, ma anche perché l'altro tester della scuderia, il belga Stoffel Vandoorne - 41 GP all'attivo per lui in Formula 1 - sarà impegnato nel fine settimana in Sud Africa nel campionato del mondo di Formula E. Non sarà la prima volta che Drugovich guiderà l'Aston Martin, visto che nei test Pirelli di Abu Dhabi a fine 2022, vi era già salito in sella. Per conoscere i turni di guida dei prossimi test del Bahrain, in programma da giovedì a sabato sul tracciato di Sakhir, basta cliccare qui.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/02/2023