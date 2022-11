Abu Dhabi, Test Pirelli 2023: Ferrari fa... tripletta, Alonso e Gasly all'esordio

Carlos Sainz è il più rapido di tutti, nel giorno che chiude - per davvero - la stagione di Formula 1. Ma quella dei test Pirelli di Yas Marina è stata anche l'occasione per conoscere i volti "nuovi" del 2023

La Ferrari chiude con un acuto il 2022, portando a casa le prime tre posizioni della classifica dei Test delle gomme Pirelli per la prossima stagione, andati in scena come da tradizione sulla pista di Abu Dhabi. Nella lunga giornata di prove a Yas Marina che ha visto impegnati alcuni dei giovani talenti con cui abbiamo iniziato a familiarizzare anche in alcune sessioni di FP1, e soprattutto il debutto dei piloti che cambieranno casacca nel 2023, è stata però la F1-75 a comandare la classifica. Il miglior tempo assoluto è stato infatti segnato da Carlos Sainz, che ha fermato i cronometri sull’1:25.245, un decimo più rapido del compagno di squadra Charles Leclerc (1.25.383) – al volante al mattino prima di cedere il sedile allo spagnolo – subito seguito a ruota dal collaudatore Robert Shwartzman, autore di ben 116 giri (il migliore in 1:25.400).

F1 Test Pirelli 2023, Yas Marina: Pierre Gasly (Alpine F1 Team)

NUOVE CASACCHE Come dicevamo, il test è stato però anche l’occasione per vedere volti conosciuti con nuovi colori. Così, Pierre Gasly, al primo giorno di lavoro con l’Alpine, ha chiuso al quarto posto con quattro decimi di ritardo dal leader Sainz, seguito da Max Verstappen e Alexander Albon. Buona anche la prova di Logan Sargeant, settimo in classifica all’indomani dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio per il 2023 da parte della Williams. Chiudono la top-10, Nyck De Vries, al debutto assoluto con i colori AlphaTauri, Lance Stroll e Liam Lawson, giovane neozelandese ancora una volta al lavoro con la Red Bull iridata.

F1 Test Pirelli 2023, Yas Marina: Fernando Alonso (Aston Martin Racing)

ALONSO FELICE Grande attesa c’era soprattutto per Fernando Alonso, che ha esordito in mattinata con l’Aston Martin che fino a domenica è stata guidata dall’amico-nemico Sebastian Vettel. Il due volte iridato ha chiuso dodicesimo, a oltre un secondo dalla vetta, ma si è mostrato a dir poco entusiasta della sua prima uscita con i colori della storica casa britannica dicendo di essere “soddisfatto oltre il 100%” del passaggio alla scuderia con base a Silverstone. Alle spalle di Fernando, si segnala il 14esimo tempo di Oscar Piastri, al suo esordio in McLaren, e il 19esimo di Nico Hulkenberg, che ha potuto percorrere 110 giri della pista di Yas Marina con la Haas VF-22 che è stata di Mick Schumacher.

F1 Test Pirelli 2023, Yas Marina: Nico Hulkenberg (Haas F1 Team)

CLASSIFICA TEST PIRELLI 2023 ABU DHABI

Pos Pilota Team Tempo Giri 1 Carlos Sainz (PM) Ferrari 1:25.245 65 2 Charles Leclerc (AM) Ferrari 1:25.383 56 3 Robert Shwartzman (Y) Ferrari 1:25.400 116 4 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:25.689 130 5 Max Verstappen (PM) Red Bull-Honda 1:25.845 76 6 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:25.959 118 7 Logan Sargeant (Y) Williams-Mercedes 1:26.063 82 8 Nyck De Vries (Y) AlphaTauri-Honda 1:26.111 151 9 Lance Stroll (PM) Aston Martin-Mercedes 1:26.263 70 10 Liam Lawson (Y) Red Bull-Honda 1:26.281 111 11 Jack Doohan (Y) Alpine-Renault 1:26.297 111 12 Fernando Alonso (AM) Aston Martin-Mercedes 1:26.312 97 13 Sergio Perez (AM) Red Bull-Honda 1:26.333 88 14 Oscar Piastri (Y) McLaren-Mercedes 1:26.340 123 15 Felipe Drugovich (Y) Aston Martin-Mercedes 1:26.595 106 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:26.709 129 17 Lewis Hamilton (PM) Mercedes 1:26.750 67 18 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:26.890 115 19 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:27.000 110 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:27.123 135 21 Pietro Fittipaldi (Y) Haas-Ferrari 1:27.172 99 22 Frederic Vesti (Y) Mercedes 1:27.216 124 23 George Russell (AM) Mercedes 1:27.240 73 24 Theo Pourchaire (Y) Alfa Romeo-Ferrari 1:27.591 106

(AM): Solo sessione mattutina

(PM): Solo sessione pomeridiana

(Y): Auto riservata a un giovane con meno di 3 GP disputati in F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/11/2022