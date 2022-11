Gli ascolti tv del GP Abu Dhabi 2022

RITORNO POMERIDIANO Dopo un poker di gare spalmate tra mattina (Giappone) e sera (Stati Uniti, Messico e Brasile) la F1 è tornata di scena in un orario più tradizionale con il GP Abu Dhabi. Scattato alle 14, il vecchio orario europeo di partenza dei gran premi, l'appuntamento di Yas Marina ha totalizzato non a caso i migliori ascolti tv degli ultimi due mesi, come solo il GP Singapore di inizio ottobre aveva saputo fare. A spingere i dati l'inseguimento al secondo posto andato a buon fine sia per Charles Leclerc sia per la Ferrari e soprattutto il clima da ultimo giorno che ha visto Sebastian Vettel chiudere la carriera, mentre Daniel Ricciardo e Mick Schumacher hanno salutato con la speranza di tornare nel 2024.

I DATI Partendo dalla diretta delle 14 sui canali di SkySport, sono stati in tutto 1.166.000 gli spettatori, per l'8.2% di share. Su Tv8, la differita delle 18 ha raccolto 1.528.000 spettatori con l’8.8% di share. Il totale pari a quasi 2,7 milioni di telespettatori è di poco inferiore a quanto fece registrare la gara di Singapore, ma più alto degli altri gran premi citati in apertura, con il solo GP Stati Uniti che aveva superato quota 2,6 milioni.

ANNATA TRA ALTI E BASSI Si chiude così un'altra stagione in cui la F1 è stata trasmessa in Italia in esclusiva da SkySport, con qualche diretta e tante differite su Tv8. Una situazione che non cambierà neppure il prossimo anno. Per quanto riguarda il 2022, i dati hanno beneficiato a inizio anno dell'ottima partenza della Ferrari, il fattore più importante per gli ascolti in Italia, andando man mano a calare su livelli simili ai precedenti campionati quando il Cavallino Rampante ha iniziato a inanellare pesanti delusioni. Nei prossimi giorni su MotorBox.com il riepilogo completo degli ascolti tv F1 2022.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/11/2022