F1 GP Abu Dhabi 2022, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE YAS MARINA F1 La Formula 1 si appresta a vivere il weekend di Abu Dhabi, dove va in scena, nell'ormai consueta cornice notturna, l'appuntamento conclusivo del Mondiale 2022. Anche se i titoli sono già stati assegnati e il climax è chiaramente diverso rispetto a quello dello scorso anno - quando vi abbiamo raccontato il finale dell'epica sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton - la rinnovata pista di Yas Marina ospita una gara comunque ricca di temi di discussione: dai rapporti decisamente freddi all'interno del box Red Bull dopo il caso scoppiato a Interlagos, alla lotta per il secondo posto della classifica Piloti e Costruttori, dove Charles Leclerc e la Ferrari cercano di imporsi rispettivamente su Sergio Perez e la rediviva e temibile Mercedes, che schiera un Hamilton che vuole mantenere il record di aver centrato una vittoria in ogni campionato disputato in carriera. E poi, come sempre, l'ultima gara è inevitabilmente anche il momento dei saluti, con l'addio (o magari l'arrivederci) a Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Nicholas Latifi. Insomma, quello del GP Abu Dhabi 2022 è un altro fine settimana da non perdere: ve lo racconteremo come sempre con la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend.

