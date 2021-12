GP Abu Dhabi 2021: risultati prove libere

Tutti i risultati del weekend di chiusura della stagione 2021, in programma sul rinnovato circuito di Yas Marina

GRAN FINALE Come ormai d'abitudine, il circuito di Yas Marina ospita l'ultimo capitolo della stagione di F1, mai così importante come quest'anno. Il tracciato si presenta rinnovato rispetto alle precedenti edizioni, con modifiche che dovrebbero rendere la gara più spettacolare. Si calcola che i tempi sul giro dovrebbero scendere di circa 14 secondi rispetto all'1:35 delle qualifiche del 2020. Nell'edizione dello scorso anno del GP Abu Dhabi, pole position e vittoria andarono a Max Verstappen.

PL2 - Risposta Mercedes nella seconda sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Lewis Hamilton ottiene il miglior tempo davanti a un sorprendente Esteban Ocon e a Valtteri Bottas, mentre il distacco delle due Red Bull è superiore ai sei decimi. Le monoposto austriache hanno però ben impressionato nelle prove di long run. La sessione si è chiusa in leggero anticipo dopo l'incidente di Kimi Raikkonen che ha distrutto la sua Alfa Romeo contro le barriere.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.691 26 2 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:24.034 0.343 29 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:24.083 0.392 29 4 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:24.332 0.641 25 5 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:24.400 0.709 26 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:24.495 0.804 27 7 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:24.532 0.841 26 8 Charles Leclerc Ferrari 1:24.557 0.866 29 9 Carlos Sainz Ferrari 1:24.844 1.153 29 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:24.940 1.249 27 11 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:24.959 1.268 26 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:25.108 1.417 27 13 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:25.153 1.462 27 14 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:25.195 1.504 27 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:25.385 1.694 26 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:25.440 1.749 23 17 George Russell Williams-Mercedes 1:25.549 1.858 29 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:25.687 1.996 22 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:25.784 2.093 27 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:26.336 2.645 26

PL1 - La prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi 2021 ha visto Max Verstappen far segnare il miglior tempo davanti alle due Mercedes. Come sempre a Yas Marina, questi primi tempi sono ancora poco indicativi data la pista ancora da gommare e le condizioni climatiche molto differenti rispetto a quelle che si avranno in qualifica e gara, quando il sole sarà ormai tramontato.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:25.009 23 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.205 0.196 27 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.355 0.346 25 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:25.363 0.354 24 5 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:25.378 0.369 23 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:25.625 0.616 26 7 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:25.822 0.813 28 8 Charles Leclerc Ferrari 1:25.846 0.837 20 9 Carlos Sainz Ferrari 1:25.886 0.877 26 10 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:26.007 0.998 26 11 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:26.025 1.016 25 12 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:26.123 1.114 26 13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:26.189 1.180 25 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:26.409 1.400 25 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:26.608 1.599 26 16 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:26.676 1.667 29 17 Jack Aitken Williams-Mercedes 1:27.481 2.472 27 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:27.487 2.478 27 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:27.698 2.689 24 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:28.305 3.296 22

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/12/2021