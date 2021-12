Helmet cam, un giro di pista speciale con Leclerc ad Abu Dhabi - VIDEO

La Formula 1 si appresta a vivere, ad Abu Dhabi, lo scontro finale dell’epico duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Per quasi tutti gli altri, il weekend di Yas Marina c’è quasi un clima da ultimo giorno di scuola, in cui si può sperimentare qualche nuova tecnologia in vista del prossimo campionato. Dopo Fernando Alonso a Spa e George Russell a Monza, è stavolta toccato a Charles Leclerc l’esordio su una Ferrari della spettacolare helmet cam. E allora gustiamoci, quasi come se fosse un videogioco, un vero giro della pista di Abu Dhabi all’interno del casco del monegasco.

VEDI ANCHE

FP1 GP ABU DHABI 2021, IL VIDEO DEL GIRO DI PISTA CON LA HELMET CAM SULLA FERRARI DI CHARLES LECLERC

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/12/2021