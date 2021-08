SPA, CHE PISTA! La Source, Pouhon, Blanchimont, Stavelot, Bus Stop. E ovviamente la pazzesca compressione di Eau Rouge e Raidillon. Curve entrate nella leggenda dell’automobilismo e che compongono, in un susseguirsi sublime, la mitica pista di Spa-Francorchamps. Non a caso, un tracciato in cui i grandi del mondiale di F1 sono entrati nell’Olimpo e che da anni viene considerato l’Università della guida. Oggi, grazie al contenuto video offertoci dalla Formula 1, abbiamo la possibilità di capire un po’ meglio il perché…

VIDEOGIOCO O REALTÀ? A portarci a spasso per il celebre autodromo che si snoda all’interno della foresta delle Ardenne è nientemeno che Fernando Alonso. Nelle prime prove libere del Gp del Belgio 2021, il pilota di casa Alpine è infatti sceso in pista con una visor-cam, una piccola telecamerina ad alta risoluzione posizionata all’interno del casco. Pochi chilometri, ma sufficienti per farci capire, almeno visivamente, cosa prova un pilota di Formula 1 a sfrecciare a oltre 300 all’ora tra le curve di un circuito leggendario. E no, anche se vi dovesse sembrare un videogioco, possiamo assicurarvi che si tratta della pura realtà. Vedere per credere…