Formula 1 GP Abu Dhabi 2021, Gli orari TV su Sky e Tv8

GP ABU DHABI IN TV Ci siamo. L'attesa è a livelli spasmodici, a maggior ragione dopo quanto avvenuto domenica scorsa con il Gran Premio dell'Arabia Saudita, durante il quale Max Verstappen e Lewis Hamilton se le sono date di santa ragione. Alla fine l'ha spuntata il britannico della Mercedes, che ha riacciuffato in vetta alla classifica l'olandese della Red Bull. Entrambi sono a quota 369,5 punti, ma Max ha una vittoria in più, e per questo motivo se entrambi finissero fuori dai giochi sulla pista di Yas Marina, il titolo iridato finirebbe nelle tasche del pilota orange. In ogni caso l'imperativo per ognuno dei due è semplice: mettersi dietro il rivale per assicurarsi il titolo di campione del mondo, in questa irripetibile e sensazionale annata che volge al termine proprio nell'emirato arabo.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 10 dicembre

Prove libere 1: 10.30 – 11.30 (Live MotorBox dalle ore 10.15)

Prove libere 2: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Sabato 11 dicembre

Prove libere 3: 11.00 – 12.00 (Live MotorBox dalle ore 10.45)

Qualifiche: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Domenica 12 dicembre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI SU TV8

Sabato 11 dicembre

Qualifiche: 14:00

Domenica 12 dicembre

Gara: 14.00

Atmosfera del circuito di Yas Marina, Abu Dhabi

Lunga 5,554 km, la pista che domenica ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi è stata costruita sull'Isola di Yas Marina ed è dotata di 21 curve in totale e di una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato. Con tre rettilinei e due lunghe zone DRS, Yas Marina è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 ed è stata progettata dall'architetto Hermann Tilke. Il circuito è dotato di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che scavalca il circuito stesso e contribuisce alla suggestiva scenografia di questa gara medio orientale. I record della pista appartengono entrambi a Lewis Hamilton e sono stati raelizzati nel 2019: Il britannico della Mercedes ha firmato la pole in 1'34''779, prendendosi poi anche il fast lap in gara in 1'39''283.

Caldo, ma non tanto come in Qatar e in Arabia Saudita. Sono queste le previsioni meteo per il weekend di Abu Dhabi, con temperature che non dovrebbero raggiungere i 30° ma che non scenderanno al di sotto dei 20° neanche di notte. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 10 dicembre: temperature: max 27°, min 20°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 57%, vento 16 km/h.

Sabato 11 dicembre: temperature: max 27°, min 20°; per lo più soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 59%, vento 16 km/h.

Domenica 12 dicembre: temperature: max 27°, min 20°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 58%, vento 14 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/12/2021