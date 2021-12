Alonso e Vettel in coro: "Titolo ex-aequo a Verstappen e Hamilton"

RICORSO O NON RICORSO Non è ancora chiaro se la Mercedes sporgerà ricorso contro le decisioni della Direzione Gara che nel finale dello scorso GP di Abu Dhabi hanno indirizzato il titolo mondiale verso Max Verstappen, privando Lewis Hamilton della sua ottava corona. Il pilota britannico - che oggi è stato insignito del titolo di Cavaliere per meriti sportivi dal Principe Carlo d'Inghilterra - si dice abbia suggerito a Toto Wolff, team principal della casa tedesca - di desistere da ogni protesta e accettare il verdetto, seppur considerato iniquo, del campo. Eppure, se la Mercedes decidesse di ricorrere, una soluzione alla FIA l'hanno proposta due campioni del mondo come Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

F1, GP Abu Dhabi 2021: Lewis Hamilton sul podio con Max Verstappen

VEDI ANCHE

NANDO PROPONE Secondo lo spagnolo dell'Alpine, questo potrebbe essere un buon compromesso: ''Per Max è fantastico, è un campione, ed era solo questione di tempo prima che vincesse il titolo, ma penso anche che sia stato fortunato, perché senza la safety car del finale Lewis sarebbe stato campione. Sarà un argomento di cui si parlerà a lungo, ma se si vanno a vedere tutte e 22 le gare del campionato, entrambi avrebbero potuto vincere. Penso che, più che in ogni altro anno, se si potesse dividere il trofeo in due, questo sarebbe quello giusto per farlo, perché entrambi sono stati eccezionali''.

F1, GP Arabia Saudita 2021: il sorpasso di Lewis Hamilton su Max Verstappen al via della gara

SEB D'ACCORDO Ad Alonso fa eco Sebastian Vettel, che ha affermato: ''Sono contento per Max, ma soprattutto sono molto dispiaciuto per Lewis. Ha fatto un finale di stagione incredibile, e anche se - per essere onesti - non mi interessa chi vince, penso che entrambi meritino il titolo, peccato che solo uno possa prenderlo. È stata una lotta intensa e molto bella per lo sport''. Ai due campioni fa eco Martin Brundle, ex pilota britannico e oggi telecronista per Sky UK: ''Max merita il campionato, certo che sì, ha condotto 652 giri in testa contro i 303 di Lewis, è stato al comando del campionato per 15 gare su 22, ha vinto 10 GP contro gli 8 di Lewis (anche se Abu Dhabi avrebbe potuto bilanciare 9-9 la situazione), e conquistato 18 podi contro i 17 di Lewis. Lewis, però, avrebbe comunque meritato il suo ottavo titolo, vorrei potessero condividerlo. La sua velocità pura, la consistenza, la determinazione, lo stile, la classe e la resistenza, specialmente nel finale, sono state eccezionali''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/12/2021