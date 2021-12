Raikkonen, chiusura col botto: il video dell'ìncidente nelle libere 2 a Yas Marina

QUANTI DANNI! L'ultimo venerdì di prove libere di Kimi Raikkonen in F1 si è chiuso in anticipo di qualche minuto, dopo che il finlandese ha perso il controllo della sua Alfa Romeo in curva 14 del circuito di Yas Marina, finendo per sbattere contro le barriere. Seppur in un tratto in cui la velocità non è troppo elevata, nell'impatto la macchina ha subìto parecchi danni. Incolume invece Iceman, che via radio ha confermato di aver perso il posteriore della vettura. Insomma, non il miglior modo per cominciare l'ultimo weekend della sua carriera in F1, che vede Raikkonen indossare il casco delle origini con i colori finlandesi (mentre Giovinazzi ne indossa uno analogo a quello che usava nella stagione 2007 conclusa con la vittoria del titolo mondiale) e la sua Alfa Romeo recare sulla carrozzeria la scritta ''Kimi, ti lasceremo solo adesso''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/12/2021