Vettel e la soluzione all'enigma Raikkonen: "Se hai un problema con lui, il problema sei tu"

L'UOMO DI GHIACCIO Kimi Raikkonen è sempre stato un personaggio particolare all'interno del paddock della F1. Amatissimo dal pubblico per il suo essere fuori dagli schemi, il rapporto di Iceman con gli altri piloti è stato molto variegato. Sono pochi i compagni di squadra con cui si è creata una vera intesa e tra questi c'è senza dubbio Sebastian Vettel. Tra i due, l'amicizia e il rispetto sono nati ben prima della comune esperienza vissuta in Ferrari dal 2015 al 2018.

F1 GP Australia 2020, Melbourne: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing)

SPECIALE FIN DAGLI INIZI Ora che la lunghissima carriera di Raikkonen in F1 è agli sgoccioli, proprio Vettel ha aperto lo scrigno dei ricordi, raccontando quando è nata la loro amicizia: ''Ci mancherà? Senz'altro. Penso che lui sia un vero personaggio e mi è piaciuto il tempo che ho passato con lui come compagno di squadra, anche se a dire il vero l'ho conosciuto già prima. Probabilmente è uno dei pochissimi piloti che ho incontrato nel mio primo giorno e che fino ai giorni nostri non è cambiato, nel senso che è stato molto aperto, accogliendomi da ragazzino quando sono entrato in F1. E a quel tempo era probabilmente il pilota di F1 più affermato, o almeno uno di quelli più affermati''.

FILOSOFIA RAIKKONIANA Spiegando il suo rapporto con Raikkonen, Vettel ha spiegato come sia impossibile secondo lui avere delle tensioni con il finlandese: ''Ho grande rispetto per lui. Non penso che si possa avere una discussione o un problema con Kimi. Se lo hai, il problema non è lui, il problema sei tu. È una persona fantastica e sono sicuro che rimarremo in contatto, quindi gli auguro tutto il meglio e mi mancherà... il suo silenzio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/12/2021