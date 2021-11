La Germania torna a schierare la coppia Vettel-Schumacher

Nella prossima Race of Champions, Sebastian Vettel farà coppia con Mick Schumacher per la seconda volta

UN BIS GHIACCIATO La Race of Champions torna nel 2022 con una versione decisamente invernale, denominata ''Snow and Ice''. La competizione si terrà il 5-6 febbraio del prossimo anno in Svezia e, come deducibile, sarà il ghiaccio la superficie su cui si sfideranno alcuni dei migliori piloti del pianeta. Tra i nomi fin qui già confermati, spicca la coppia schierata dalla Germania nella Race of Nations, formata da Mick Schumacher e Sebastian Vettel. Per i due si tratta di un ritorno, dato che già nell'edizione del 2019 disputata in Messico gareggiarono assieme, ottenendo il secondo posto dietro il Team Nordic.

NEL SEGNO DEI SCHUMACHER L'esperto Vettel è uno specialista della competizione e in coppia con Michael Schumacher ha vinto ben sei edizioni della Race of Nations tra il 2007 e il 2012: ''Non vedo davvero l'ora di tornare a gareggiare di nuovo nella Race of Champions e di rappresentare la Germania insieme a Mick - ha dichiarato il pilota dell'Aston Martin - La concorrenza sarà molto forte soprattutto da parte dei piloti nordici che hanno molta più esperienza di noi di guida su neve e ghiaccio''. Schumacher si è dimostrato già pronto ad affrontare la competizione con grande determinazione: ''Dobbiamo continuare la serie di successi del Team Germany e lottare per la vittoria, sono sicuro che entrambi lo prenderemo molto sul serio. Le altre squadre, in particolare quelle nordiche, potrebbero avere più esperienza di guida sul ghiaccio, ma cercheremo di compensare con la nostra motivazione e resilienza nei giorni dell'evento''.

AL VIA ANCHE BOTTAS Tra gli altri nomi già confermati, spicca quello di un terzo pilota di F1, Valtteri Bottas. Il finlandese formerà una coppia da tenere assolutamente d'occhio, affiancando nientemeno che Mika Hakkinen. Presenti anche alcuni plurivincitori della ROC, come Tom Kristensen (ben 8 successi tra Race of Champions e Race of Nations), Sebastian Loeb e Mattias Ekstrom, entrambi a segno 3 volte singolarmente più un ulteriore vittoria nella competizione a squadre. Al via anche due generezione di Solberg, Petter e il figlio Oliver, recentemente protagonista nel Rally Monza chiuso al quinto posto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/11/2021