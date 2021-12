Marko e i fantasmi della campagna "hollywoodiana" contro Verstappen

CAMPAGNA MEDIATICA La tregua tra Mercedes e Red Bull vista nella conferenza stampa di venerdì che vedeva protagonisti Toto Wolff e Chris Horner sembra già finita. A interromperla è il team austriaco, che si è scagliato contro i giochi psicologici e l'utilizzo dei media da parte degli avversari per screditare e mettere pressione su Max Verstappen. Horner ha dichiarato: ''Hanno usato tutti gli strumenti a disposizione per mettere Max sotto pressione quest'anno. Hamilton è supportato dalla macchina dei media Mercedes: è stata messa una quantità di pressione enorme su Max''.

HAMILTON ATTORE Come sempre, gli attacchi più pesanti sono arrivati da Helmut Marko. Il consulente della Red Bull ha attaccato Lewis Hamilton in un'intervista all'emittente tedesca RTL: ''Hamilton è un pilota di talento, ma non gli manca molto nemmeno per andare a Hollywood. Ci sono filmati che mostrano come abbia guardato negli specchietti e spinto fuori Max - ha detto ritornando ai fatti dell'Arabia Saudita - Non c'è stato nemmeno un richiamo per questo. Questi sono tentativi fatti per mostrare Max come il cattivo ragazzo o il pilota pericoloso. Ricordate Silverstone? Quello che è successo lì è stato incredibile. Non credo sia giusto condurre una campagna del genere contro un 24enne''. Una tendenza, questa del Verstappen ''bad boy'', sulla quale nei giorni scorsi si era espresso anche il pugile Tyson Fury, il quale aveva difeso l'olandese.

F1 2021: Helmut Marko con Max Verstappen

PERICOLO COSTANTE Si parla molto di un possibile incidente tra Verstappen e Hamilton nel GP Abu Dhabi. Marko spiega che il contatto deliberato per cercare il doppio ritiro che incoronerebbe l'olandese campione del mondo non è nelle strategie della Red Bull, ma mette in guardia dai pericoli della situazione: ''Quando loro due sono vicini, è sempre pericoloso, ma non è questa la nostra intenzione''. E riguardo la possibilità di complimentarsi con gli avversari in caso di sconfitta ha aggiunto: ''Prima dobbiamo vedere come andrà questo finale''. Siamo sicuri che non siano queste le dichiarazioni che aggiungono pressione sulle spalle dei due rivali per il titolo 2021?

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/12/2021