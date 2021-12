Mazepin non parteciperà al GP Abu Dhabi

STOP IMPREVISTO Sorpresa finale nella mattinata del GP Abu Dhabi che chiuderà la stagione 2021 di F1: la Haas ha comunicato la positività al Covid di Nikita Mazepin, che dunque non parteciperà alla gara. La griglia di partenza si riduce così a 19 piloti, con Mick Schumacher che partirà da solo dalla decima fila.

ASINTOMATICO Nel comunicato emesso dalla Haas questa mattina si legge: ''Il pilota dell'Uralkali Haas F1 Team Nikita Mazepin è risultato positivo al test COVID-19 sul circuito di Yas Marina, prima del GP Abu Dhabi di domenica. Il team si rammarica pertanto di annunciare che Nikita non potrà partecipare alla gara. Nikita sta bene fisicamente, essendo asintomatico, ma ora si autoisolerà e aderirà alle linee guida delle autorità sanitarie pubbliche competenti, con la sicurezza come priorità assoluta per tutte le parti interessate. Uralkali Haas F1 Team augura ogni bene a Nikita e attendiamo con impazienza il suo ritorno in pista all'inizio del 2022 per i test pre-stagionali''.

MENO TRAFFICO Suo malgrado, Mazepin aveva rischiato di giocare un ruolo determinante nella lotta per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Nel corso delle PL3, infatti, il russo si era incrociato con il britannico che stava uscendo dalla corsia box, con il rischio che per il pilota della Mercedes arrivasse la terza reprimenda della stagione, che in automatico avrebbe portato a una retrocessione di 10 posizioni sulla griglia di partenza. Così non è stato e oggi potremo goderci al meglio l'ultimo capitolo della battaglia iridata. Per Verstappen e Hamilton, inoltre, l'assenza di Mazepin toglie dalla pista il pilota più doppiato della stagione, nonché quello più volte criticato dai colleghi per la sua condotta di guida non sempre impeccabile.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/12/2021