Fantasy F1 MotorBox 2021: i video consigli del GP Abu Dhabi

Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi ci restituiscono una lotta per il Mondiale più equilibrata che mai. Praticamente impossibile fare alcun pronostico, con la Mercedes apparsa più veloce sul giro secco e la Red Bull di Verstappen fenomenale sul ritmo gara provato ieri sera nel corso delle PL2. Saranno questi i veri valori in campo sulla rinnovata pista di Yas Marina, che promette di incrementare lo spettacolo e i sorpassi rispetto alle edizioni precedenti?

IL FANTA F1 Di questo e tanto altro abbiamo parlato nella nostra diretta Instagram in cui, al termine delle PL3, abbiamo analizzato a caldo la situazione, provando anche a darvi i nostri consigli finali per l'ultima tappa del Fantasy F1 2021. Insieme a noi di MotorBox, come ormai da tradizione, gli amici di WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, che ci hanno aiutato a tracciare le possibili formazioni da schierare nell'ultimo appuntamento di questa bellissima stagione. I giochi sono ormai più o meno fatti ma, con ancora un bel bottino di punti in palio e con alcune posizioni da scalare, potrebbero non mancare le sorprese nella lega MotorBox Racing Club. Nel video sotto tutte le nostre considerazioni in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/12/2021