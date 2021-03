IL FANTA F1 UFFICIALE La stagione 2021 di F1 è finalmente pronta a partire e con essa ripartirà anche il gioco F1 Fantasy, con il quale gli appassionati potranno mostrare la propria conoscenza del campionato e dare sfogo alle loro abilità di team principal. Ospitato sul sito ufficiale del campionato, F1 Fantasy è infatti un fantagioco gratuito in cui ogni partecipante deve scegliere cinque piloti e un team da schierare in ogni gran premio, con la possibilità di effettuare poi una sola sostituzione a settimana nei successivi appuntamenti. Attenzione però: per fare le vostre scelte avrete un budget cap da rispettare! Non potrete quindi schierare cinque piloti delle scuderie di vertice, ma dovrete essere bravi a mixare uomini di alta classifica con altri che solitamente frequentano posizioni meno nobili, ma abili a sfruttare le occasioni che si presentano.

SCEGLIETE BENE I VOSTRI JOLLY Le scelte per ogni weekend si chiudono prima delle qualifiche del sabato. I punteggi di ogni membro del team dipendono dalle prestazioni in gara e non sono solo legati alla posizione finale, ma anche al rendimento in qualifica, alle posizioni guadagnate o perse, ai ritiri. Il resoconto completo lo potete trovare in questa tabella di facile consultazione. Non dimenticate poi il peso dei jolly: a ogni gran premio potrete indicare un Turbo Driver che raddoppierà il suo punteggio e, due sole volte equamente divise tra prima e dopo la pausa di agosto , un Mega Driver che addirittura triplicherà i suoi punti. Infine, con la stessa suddivisione temporale del Mega Driver, potrete usare per due volte una wild card per stravolgere completamente la vostra squadra.

VI ASPETTIAMO! Siete dunque pronti a mettere in mostra le vostre abilità di intenditori di F1? Dopo esservi iscritti al gioco, entrate nella lega che MotorBox ha creato! Ci si può iscrivere a più leghe, quindi questo non vi precluderà la possibilità di sfidare magari dei vostri amici in altre leghe. Per trovarla vi basterà inserire questo codice nell'apposita barra di ricerca: 72e5dcbdc0. All'interno troverete tutti i redattori della nostra sezione sport e alcune firme delle altre sezioni del sito, tutti pronti a sfidarvi. I risultati settimanali verranno pubblicati sul nostro sito e commentati al martedì nella puntata di RadioBox, il nostro video podcast. Chi di voi vincerà l'edizione 2021 del MotorBox Racing Club?