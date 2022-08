F1 GP Ungheria, 80 voglia d'estate: RadioBox podcast 4x16, live stasera dalle 18.00

Il GP Ungheria, che chiude la prima parte della stagione permettendo a team e piloti di godersi qualche giorno di vacanza, mette di fatto fine anche ai giochi per il titolo Mondiale tra Red Bull e Ferrari. In un weekend in cui la rossa si presentava in pista per portare a casa una doppietta e provare a riaprire la lotta con Max Verstappen, incassa l’ennesima sconfitta. E sprofonda con Charles Leclerc a -80 punti dal leader della classifica, che potrà permettersi di amministrare il vantaggio nelle 9 gare rimanenti.

F1 GP Ungheria 2022, Budapest: Il sorpasso di Max Verstappen (Red Bull) su Charles Leclerc (Ferrari) | Foto Twitter F1

RADIOBOX 4X16 Di questo e tanto altro, partendo dalla bellissima vittoria in rimonta di Max per arrivare all’analisi della disfatta del Cavallino, parliamo nell’episodio numero 16 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch in via del tutto eccezionale alle 18.00 di stasera, lunedì 1 agosto 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di lunedì 1 agosto 2022

