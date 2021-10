Il video-podcast

In un fine settimana davvero pregno di eventi motorsportivi, la F1 e la MotoGP tornano a incrociare le proprie strade. Ad Austin, si scrive l’ennesimo atto della sfida Verstappen-Hamilton, con l’olandese della Red Bull che vince a sorpresa nella pista sulla carta favorevole alla Mercedes del rivale e va in fuga iridata. A Misano, invece, nel weekend che incorona Fabio Quartararo campione del mondo per la prima volta in carriera, Marc Marquez torna a vincere mentre Valentino Rossi saluta per l’ultima volta – da pilota di MotoGP – i suoi tifosi.

Fabio Quartararo (Yamaha) festeggia a Misano il titolo di campione del mondo 2021 della classe MotoGP

VEDI ANCHE

RADIOBOX 3X29 Tantissimi i temi, che affrontiamo nella puntata numero 29 della terza stagione di RadioBox, senza dimenticarci della crescita di una Ferrari che si sta sempre più indirizzando verso la terza posizione della classifica Costruttori. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 26 ottobre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/10/2021