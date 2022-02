RadioBox 4x01: speciale F1 test da Barcellona

Il primo episodio dell'anno di RadioBox in diretta da Barcellona con i nostri inviati sul posto sarà in diretta domani sera alle 19 su Facebook, Youtube e Twitch

Ci siamo salutati tre mesi fa commentando l'incredibile epilogo del campionato del mondo 2022 di Formula 1, forse il mondiale più bello e competitivo di sempre, che ha visto lottare fino all'ultimo giro dell'ultimo GP i due contendenti Max Verstappen e Lewis Hamilton. Oggi, come mai prima, si riparte da zero, con nuove macchine figlie di un regolamento rivoluzionario, che hanno già inziato a farsi intravvedere nelle presentazioni dei giorni scorsi. Ci sarà spazio per rimonte, quando non dei veri e propri ribaltamenti nei valori? È quello che proveremo a capire insieme a partire da questa settimana, con i test di Barcellona previsti da mercoledì 23 a venerdì 25 febbraio.

SI RICOMINCIA! Per non lasciare nulla al caso, saranno sul posto i nostri inviati Luca Manacorda e Simone Valtieri, che assieme agli inossidabili Salvo Sardina e Alberto Saiu dall'Italia, proveranno a raccontarvi l'alba di questa nuova era motoristica nella prima puntata dell'anno di RadioBox, in diretta domani sera su Motorbox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di martedì 22 febbraio 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/02/2022