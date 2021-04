FRENCH CONNECTION La MotoGP chiude la sua doppietta di gare di inizio stagione con un 1-2 tutto transalpino: a Doha si impone infatti la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo davanti alla Ducati Pramac di un solido Johann Zarco, seguito a ruota dal compagno di squadra e poleman a sorpresa, Jorge Martin. Anche in classifica generale è proprio Zarco il leader che non ti aspetti, in una MotoGP che sembra essere di nuovo senza veri padroni. Ma è davvero così, o possiamo aspettarci che qualcuno, già nelle prossime gare, possa salire in cattedra?

RADIOBOX 3X05 Di questo e tanti altri temi discuteremo nella puntata 3x05 del nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa, insieme al telecronista Dazn, Matteo Pittaccio. In un episodio speciale principalmente incentrato sul motomondiale, faremo comunque anche il punto sulla Formula 1, che ripartirà fra due weekend a Imola. RadioBox torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla nostra pagina Facebook e sul nuovo profilo Twitch. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Appuntamento alle 19.00 di stasera, martedì 6 aprile 2021. Potete mancare?

Attiva ora DAZN per guardare MotoGP, Moto2 e Moto3