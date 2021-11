Il video-podcast

Il pasticcio Mercedes al via del GP Messico F1 ha spalancato le porte alla vittoria della Red Bull di un Max Verstappen sempre più in fuga mondiale. Il leader del campionato ha adesso 19 punti di vantaggio su Lewis Hamilton a sole quattro gare dalla fine: un simbolo della fine dell’impero Mercedes, da sempre titolata nell’era ibrida?

Gian Maria Gabbiani

RADIOBOX 3X30 Non mancherà spazio per l’analisi della situazione Ferrari – il terzo posto Costruttori è una realtà ma le prestazioni in Messico sono state deludenti – e del titolo mondiale centrato dalla Ducati in MotoGP grazie alla doppietta di Pecco Bagnaia e Jack Miller a Portimao. Tanti temi che toccheremo insieme al pilota Gian Maria Gabbiani. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 9 novembre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/11/2021