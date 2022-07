F1 Spielberg, Ferrari is on fire: RadioBox podcast 4x14

La Ferrari centra la seconda vittoria consecutiva chiudendo la serie di trasferte in casa Red Bull con due successi su due. Il weekend di Spielberg, così come quello di Silverstone, è però stato tutt’altro che liscio: dopo le polemiche per le strategie in Gran Bretagna, in Austria il successo è convincente e persino incoraggiante sul piano delle prestazioni, ma sporcato dallo spettro dell’affidabilità. Il fuoco sulla F1-75 di Carlos Sainz, più che il problema all’acceleratore che ha rischiato di tramutare in incubo una domenica di festa, è però paradossalmente un vantaggio (almeno sul breve termine) per il muretto del Cavallino, che potrebbe avere i “numeri” per stabilire una gerarchia interna a favore di Charles Leclerc.

GP Austria 2022, Spielberg: Carlos Sainz (Ferrari)

RADIOBOX 4X14 Tanti i temi da analizzare, dai nuovi rapporti di forza tra Red Bull e Ferrari all’esplosione di Mick Schumacher, autore di un paio di gare estremamente convincenti. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 12 luglio 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 12 luglio 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/07/2022