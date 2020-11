LA BOZZA C’È Dopo continue indiscrezioni e voci di corridoio, la Formula 1 ha finalmente pubblicato la prima bozza ufficiale del calendario 2021. Una bozza a 23 gare che esclude, almeno per il momento, il rientro di alcune delle piste che tanto positivamente hanno colpito piloti e pubblico in questa stagione caratterizzata dall’emergenza Covid. No a Imola e Portimao, ma anche a Nurburgring, Istanbul e Mugello, sì al rientro di Zandvoort (che viene però spostata a inizio settembre) e alla novità Gedda, mentre restano grossi punti interrogativi sulla possibilità di correre il primo GP del Vietnam sul nuovo circuito di Hanoi. Sarà quindi un ritorno alla normalità per il circus targato Liberty Media, che si appresta a vivere l’ultimo campionato prima del debutto delle nuove monoposto?

RADIOBOX #51 Per parlare di calendario e di circuiti – ma ampio spazio sarà dedicato anche all'attualità della MotoGP, con la vittoria di uno Joan Mir che porta a casa il primo successo in carriera e, di fatto, ipoteca il titolo di campione – non potevamo avere un ospite migliore. Insieme al team di RadioBox nel nuovo episodio del nostro podcast sul motorsport ci sarà infatti Jarno Zaffelli, che con la sua Studio Dromo ammoderna i circuiti esistenti e ne crea di nuovi.