È QUI LA SUPERLEAGUE Da un paio di giorni non si parla d’altro che Superlega calcistica. E se la vera Super League fosse la Formula 1? Finalmente, dopo anni di dominio incontrastato (o quasi) della Mercedes, l’ultima stagione di questo ciclo regolamentare ci regala uno spettacolo di alto livello nella lotta per il titolo, oltre che per le posizioni di rincalzo. Ed è proprio sotto la pioggia di Imola che si sublima lo scontro al vertice tra Verstappen e Hamilton, con il primo stavolta bravo a beffare Lewis al via e a indurlo in errore nella seconda parte di gara.

RADIOBOX 3X07 Della lotta per il mondiale, ma anche dei progressi della Ferrari, dello scontro tra Bottas e Russell, dell’exploit di Norris e delle difficoltà di Sergio Perez – ma senza dimenticare un passaggio sulla MotoGP e sul ritorno in pista di Marc Marquez – parliamo stasera in diretta nella puntata numero 7 della terza stagione di RadioBox, insieme al giornalista e inviato in F1 per il Corriere della Sera, Daniele Sparisci. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 20 aprile 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!