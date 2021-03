TERZA STAGIONE Altro che Drive To Survive! La terza stagione che non potete assolutamente perdere - per nessun motivo al mondo - è quella di Radiobox, quest'anno su MotorBox TV (Youtube), Facebook ma anche su Twitch! Martedì 9 marzo alle consuete ore 19.00 si torna nello studio della redazione (e non solo, mannaggia alla pandemia...) per ricominciare a parlare di Formula 1, MotoGP e di tutto ciò che ha un motore o una power unit, con la consueta autorevolezza ma anche, e soprattutto, con tanta leggerezza e goliardia. Il cast per la season 3 è confermato con - in rigoroso ordine alfabetico - Luca Manacorda, Alberto Saiu, Salvo Sardina e Simone Valtieri, ma con possibili incursioni di altri membri della Redazione di Motorbox e - soprattutto - con tantissimi graditi ospiti ogni settimana. Cosa aspettate? Dite a Siri, Google o Alexa di impostare il promemoria per martedì sera, vi aspettiamo per l'imperdibile season première di Radiobox! Di seguito un trailer da acquolina in bocca...