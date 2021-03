VECCHIE CONOSCENZE Si avvicina il 19 marzo, data di uscita di Drive to Survive 3, il nuovo capitolo della docuserie Netflix che racconta le stagioni di F1 da dietro le quinte. A due settimane dall'attesissimo evento, è stato rilasciato un nuovo trailer molto più lungo e ricco rispetto al precedente, che permette di farci un'idea più precisa sui contenuti. Il racconto della stagione azzoppata dalla pandemia di Covid-19 vedrà sicuramente ancora una volta protagonista Gunther Steiner, il vulcanico team principal altoatesino della Haas. Le sue colorite sfuriate presenti nelle precedenti stagioni sono già entrate nella leggenda e anche quest'anno pare che ne vedremo delle belle, come si intuisce da alcuni passaggi del nuovo trailer che vi proponiamo qui di seguito.

I MOMENTI CLOU Per restare in casa Haas, largo spazio sarà dato anche a Romain Grosjean e al suo terribile incidente in Bahrain, dal quale è uscito miracolosamente praticamente indenne. Molta attesa per le parti riguardanti la Ferrari, che comprendono immagini della festa per i 1000 gran premi organizzata a Firenze lo scorso settembre e battute di un Sebastian Vettel prossimo all'addio al termine di una difficile annata. Rivivremo i momenti più emozionanti del 2020, tra vittorie a sorpresa come quelle di Pierre Gasly e Sergio Perez e incidenti spettacolari. Insomma, cresce l'attesa, ma dobbiamo pazientare ancora due settimane, distraendoci magari con i test invernali della F1, in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrain.