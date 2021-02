ARRIVA LA TERZA STAGIONE Ormai da anni, l’appuntamento di marzo è di quelli particolarmente attesi dagli appassionati di Formula 1. Parliamo, certo, della prima gara della stagione, nel 2021 slittata al 28 con il Gp del Bahrain che aprirà il mondiale più lungo della storia del circus. Ma anche di Drive To Survive, la docu-serie originale Netflix che racconta il paddock e il dietro le quinte di quanto mostrato in mondovisione durante le sessioni ufficiali di ogni weekend di gara. Mescolando sapientemente piccole chicche per gli appassionati della prima ora con spiegazioni un po’ più didascaliche su come funziona davvero la F1, Drive To Survive sembra aver trovato un format di successo, che giungerà per la terza volta nelle nostre case a partire dalla metà del prossimo mese.

19 MARZO La giornata da segnare in rosso sul calendario, magari prendendosi un giorno libero da scuola o da lavoro per un po’ di sano binge watching, è quella del prossimo venerdì 19 marzo. La data, cioè, in cui su Netflix saranno pubblicati tutti e dieci gli episodi della terza stagione di Drive To Survive, incentrata ovviamente sul mondiale F1 2020. Il primo a disputarsi, come è noto, nel bel mezzo di una pandemia che ha fatto slittare l’avvio del campionato fino a luglio inoltrato, costringendo gli organizzatori a ideare un calendario rivisitato e su circuiti mai visti. Oltre a confermare la data di partenza, la Formula 1 ha anche pubblicato il primo teaser dell’acclamata docu-serie – prodotta dal vincitore del premio Oscar, James Gay Rees (Amy e Senna), per Box to Box Films – in attesa del trailer vero e proprio che sarà pubblicato nelle prossime settimane. 30 secondi, che vi proponiamo nel video sotto, per creare un po’ di hype in attesa del 19 marzo.