F1 il ripassino di fine anno, il commento al Mondiale 2023: RadioBox episodio 5x23 live alle 19.00

Il Mondiale 2023 si è ormai concluso ma, mentre team e piloti si godono qualche giorno di vacanza prima di tornare al lavoro sulla prossima stagione, c'è ancora tempo per un bel... ripassino di quanto abbiamo visto (e non visto) quest'anno in pista. RadioBox torna quindi in diretta ancora per un'ultima volta, per commentare i fatti del campionato e tracciare un bilancio complessivo. Nell'episodio numero 23 della quinta stagione del nostro video-podcast, analizziamo live la stagione a partire dalle 19:00 di mercoledì 13 dicembre.

RadioBox racconta le gare di F1 con un tono leggero e ironico, ma con la competenza di chi gira da anni per il paddock dei GP: un nuovo episodio ogni domenica dopo la bandiera a scacchi è in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox, sul profilo Twitch e in versione solo audio su Spotify.

Appuntamento alle 19.00 di stasera, per l'ultima puntata della quinta stagione di RadioBox.

RadioBox F1 podcast, l'analisi finale del Mondiale 2023

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/12/2023