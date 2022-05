F1 Barcellona, dalla parte del Toro: RadioBox podcast, puntata 4x09 live dalle 19.00

Dopo due GP in cui la Red Bull sembrava avere sorpassato in termini prestazionali la Ferrari, a Barcellona è arrivata la risposta di Maranello. Dominatore in qualifica, Charles Leclerc non ha però potuto concretizzare una vittoria che sembrava ormai a portata di mano a causa della rottura di turbo e MGU-H, che hanno costretto il pilota monegasco al ritiro poco prima di metà gara. E sul prosieguo del campionato si addensano anche nubi sull’affidabilità visto che la rossa dovrà quasi certamente scontare almeno una penalità in griglia.

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dopo il ritiro

RADIOBOX 4X09 Nel frattempo, la Red Bull porta a casa una doppietta in una gara che si era messa oggettivamente molto male, tra errori di Verstappen e problemi al Drs, ribaltando entrambe le classifiche iridate. Ma, risultati a parte, la prestazione della Ferrari è comunque incoraggiante? Ne discutiamo nella puntata 9 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 10 maggio 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 24 maggio 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/05/2022