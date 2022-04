F1 Australia, la Bestia Rossa: RadioBox podcast 4x06 live stasera alle 19.00

Il Gran Premio d'Australia, terzo round del Mondiale F1 2022, ci regala uno scenario per certi versi inatteso: non soltanto la Ferrari F1-75, definita da Leclerc a fine gara ''una Bestia'', è al momento la monoposto da battere, ma è in grado di portare al Cavallino vittorie dominanti come non si vedevano da anni. E mentre a Maranello si gongola, tutti gli avversari devono vedersela con i problemi, che siano tecnici come per la mancanza di affidabilità della Red Bull, o prestazionali come per la Mercedes.

F1 GP Australia 2022, Melbourne: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) festeggia la vittoria

RADIOBOX 4X06 Di questo e tanto altro ancora, senza dimenticare il weekend da dimenticare di Carlos Sainz, dando anche uno sguardo al mondo della MotoGP che vede Enea Bastianini di nuovo al comando della classifica, parliamo nel sesto episodio della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 12 aprile 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 12 aprile 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/04/2022