I QUESITI DI MARZO La Formula 1 e la MotoGP iniziano a scaldare i motori in vista della stagione 2021. Un po’ come loro, anche noi di MotorBox torniamo in “pista” per analizzare tutti i temi caldi di questo avvio di campionato. Discutendo dei punti lasciati in sospeso prima della pausa invernale e dei grandi quesiti che ci portiamo ai nastri di partenza dei nuovi mondiali a due e quattro ruote.

RADIOBOX 3X01 Con una nuova numerazione per le puntate, torna il nostro video-podcast RadioBox ormai giunto al primo episodio della terza stagione, dedicato alla risposta di una parte delle “50 Burning Questions” di questo inizio di mondiale. Come al solito in diretta a partire dalle 19.00, format e grafiche si rinnovano per confezionare ancora meglio una trasmissione che gattopardescamente cerca di restare se stessa.

APPUNTAMENTI Anche quest’anno analizzeremo il motorsport con competenza e passione, ma senza prenderci troppo sul serio. In diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla nostra pagina Facebook e persino sul nostro nuovo profilo di Twitch. Un impegno che raddoppia perché, dalle 20.10 saremo ancora live ma su ClubHouse per il “Dopo RadioBox” in cui sarete voi a raccontarci le vostre opinioni sui temi trattati in trasmissione. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Appuntamento alle 19.00 di stasera, martedì 9 marzo 2021. Potete mancare?