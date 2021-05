LA GRANDE SFIDA Il mondiale 2021 di Formula 1 entra finalmente nel vivo, regalandoci un Gran Premio del Portogallo che, in una decina di giri, infiamma la lotta al vertice con sorpassi e controsorpassi in pista. In attesa di un altro appuntamento iridato, già nel prossimo fine settimana a Barcellona, commentiamo la “Grande sfida” tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che per adesso si equivalgono (o quasi). Praticamente il meglio che il circus poteva regalarci dopo anni di campionati già decisi ancora prima del via.

RADIOBOX 3X09 Della lotta tra Lewis e Max, ma anche della spinosa tematica dei track limit e della situazione di casa Ferrari – protagonista di un passo indietro rispetto a Imola e Sakhir – parliamo nella puntata numero 9 della terza stagione di RadioBox, insieme al giornalista di Autosprint e Il Messaggero, nonché direttore ed editore di ItaliaRacing, Massimo Costa. Non mancherà neanche un focus sulla MotoGp, che lascia Jerez con una sorprendente doppietta Ducati e con un Valentino Rossi sempre più in difficoltà. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 4 maggio 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!