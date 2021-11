Il video-podcast

Il fine settimana dei GP Brasile F1 e della Comunità Valenciana MotoGP esaltano la quintessenza dei campioni. Mentre a Interlagos va in scena l’ennesimo episodio di un duello entusiasmante per la vittoria, che stavolta vede Lewis Hamilton protagonista di una rimonta di portata storica, a Valencia è festa grande per l’addio di Valentino Rossi, una leggenda in grado di avvicinare tantissime persone (anche fuori dall’Italia) a uno sport prima considerato di nicchia. Un fine settimana, insomma, da “uomini straordinari”, che hanno scritto pagine bellissime del motorismo sportivo.

F1 e MotoGP, Valentino Rossi e Lewis Hamilton

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/11/2021