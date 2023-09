F1 Monza, il commento al GP Italia 2023: RadioBox episodio 5x14

La Formula 1 è scesa in pista a Monza per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023 e anche RadioBox torna in diretta per commentare il GP. Nell'episodio numero 14 della quinta stagione del nostro video-podcast, analizziamo live i fatti del Gran Premio d'Italia a partire dalle 12:00 di lunedì 4 settembre insieme al giornalista Antonio Caruccio.

RadioBox racconta le gare di F1 con un tono leggero e ironico, ma con la competenza di chi gira da anni per il paddock dei GP: un nuovo episodio ogni domenica dopo la bandiera a scacchi è in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox, sul profilo Twitch e in versione solo audio su Spotify.

Appuntamento a lunedì 4 settembre 2023, dalle 12:00, per analizzare i fatti del GP a Monza.

RadioBox F1 podcast, l'analisi del GP Italia 2023

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/09/2023