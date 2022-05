F1 Miami, il sorpasso Red Bull-Ferrari: RadioBox podcast 4x08 live stasera alle 19.00

Il luccicante scenario di Miami consolida le impressioni che si erano avute già a Imola, in un fine settimana piuttosto anomalo per via del format Sprint e del meteo ballerino: la Red Bull ha sorpassato la Ferrari in termini di prestazioni, almeno per quanto riguarda il passo gara e la gestione delle gomme. Ma la sconfitta di Charles Leclerc per mano di un Max Verstappen al 100% delle vittorie nelle gare portate a termine poteva forse essere evitata sul piano tattico, con un po’ di coraggio in più da parte degli strateghi al muretto Ferrari?

F1 GP Miami 2022: il sorpasso di Max Verstappen (Red Bull Racing) a Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

VEDI ANCHE

RADIOBOX 4X08 Di questo e tanto altro ancora, dalla preoccupante statistica su Charles Leclerc alla partenza da rivedere di Carlos Sainz, senza dimenticare un commento generale sulla pista e sul weekend di Miami, parliamo nell’episodio numero 8 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 10 maggio 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 10 maggio 2022

Il box video per la diretta sarà disponibile a breve

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/05/2022