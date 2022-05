F1 Monte Carlo, l'inganno della cadrega: RadioBox podcast puntata 4x10

La Ferrari esce clamorosamente sconfitta da un GP Monaco che sembrava ormai “quasi” portato a casa dopo la doppietta in qualifica al sabato. Lo sfortunato scroscio di pioggia a pochi minuti dal via ha invece aumentato a dismisura le variabili tattiche ed esposto il muretto del Cavallino alla strategia spregiudicata della Red Bull. Che, nel fermare in anticipo Perez per montare le gomme intermedie, ha operato un vero e proprio tranello al quale i rivali hanno abboccato senza mezzi termini.

F1 2022, GP Monaco: l'inizio dei moderati festeggiamenti di Saint-Troperez

VEDI ANCHE

RADIOBOX 4X10 Certo è che la rossa resta ferma a quota 2 vittorie in stagione a fronte di una superiorità tecnica che, specie sulla pista di Monte Carlo, era apparsa in maniera evidente. E che Max Verstappen, pur certo non al suo meglio in tutto il fine settimana, continua a rosicchiare punti al rivale Leclerc. Di questo e tanto altro discutiamo nella puntata 10 della stagione 4 di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 31 maggio 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 31 maggio 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/05/2022