GP Qatar 2021, la volpe del deserto: RadioBox 3x32 live alle 19.00 con Amos Laurito

Il weekend del Qatar ci restituisce un Mondiale F1 più aperto che mai, con Lewis Hamilton dominatore ad accorciare il divario in classifica Piloti sul leader Max Verstappen. A sole due gare dalla fine, il britannico della Mercedes, tornato a guidare una monoposto superiore a tutte le rivali, si riporta a -8 dall’olandese della Red Bull, in un fine settimana che passerà alla storia per il grande ritorno sul podio di un eroico Fernando Alonso. A 7 anni dall’ultima volta e a 40 candeline ormai spente da un pezzo, lo spagnolo si difende egregiamente dagli attacchi di Sergio Perez, mostrando di essere veloce, cattivo e affamato come ai bei tempi.

F1 GP Qatar 2021, Doha: Fernando Alonso (Alpine F1 Team) esulta per il podio

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/11/2021