F1 Suzuka, "Non sapevo di essere campione": RadioBox podcast episodio 4x21 live dalle 18.30

La pioggia battente e il caos generato dalla Fia, tra trattori in pista e regole fantasiose sul sistema di punteggio, non hanno impedito a Max Verstappen di laurearsi matematicamente campione già a Suzuka. Si chiude così, con quattro gare di anticipo e non senza una punta di sorpresa da parte degli stessi protagonisti che non si erano accorti di aver ottenuto i punti necessari per far partire i festeggiamenti, un Mondiale F1 ormai da tempo senza storia. Ma mentre la Red Bull esulta per il secondo titolo di fila della sua superstar, si riaprono inevitabilmente le polemiche per quanto accaduto nella passata stagione, dopo che la Federazione ha accertato lo sforamento, seppur di “entità minore” del tetto di spesa imposto dal regolamento finanziario.

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la vittoria

VEDI ANCHE

RADIOBOX 4X21 Di questo e tanto altro ancora, passando anche dalle questioni di casa Ferrari ai movimenti del mercato piloti, parliamo nella puntata numero 21 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch eccezionalmente alle 18.30 (e non alle 19.00) di stasera, martedì 11 ottobre 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 11 ottobre 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/10/2022