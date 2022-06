F1 Montreal, Pressione al Max: RadioBox podcast puntata 4x12 live stasera alle 19.00

Con la vittoria numero 7 in 9 gare, anche in Canada la Red Bull infligge un altro colpo al sogno iridato della Ferrari e di Charles Leclerc. Quella di Montreal è stata però una tappa a tutti gli effetti interlocutoria, con il monegasco subito estromesso dalla lotta per al vertice a causa della penalità per cambio power unit e con il solo Carlos Sainz (comunque in crescita rispetto alle prime uscite stagionali) in grado di mettere pressione a Max Verstappen.

F1 GP Canada 2022, Montreal: la lotta negli ultimi giri tra Verstappen (Red Bull) e Sainz (Ferrari)

VEDI ANCHE

RADIOBOX 4X12 Ma la Ferrari ha fatto bene a sacrificare il GP Canada in vista delle prossime gare? Ed è filato tutto liscio sul piano della strategia o sono comunque stati commessi degli sbagli dal muretto? In definitiva, con 49 punti da recuperare, possiamo definire il Mondiale già virtualmente chiuso? Di questo e tanto altro parliamo nella puntata numero 12 della stagione 4 di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 21 giugno 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 21 giugno 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/06/2022